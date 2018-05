Vilafranquense empata e adia decisão do play-off para a última jornada

Coruchense companha Alcanenense na despromoção aos distritais

O Vilafranquense empatou sem golos na deslocação ao terreno do Praiense, num jogo a contar para a 29ª jornada do Campeonato de Portugal. Com este resultado, a formação de Vasco Matos manteve-se no segundo lugar da série D com 60 pontos. Recorde-se que o Vilafranquense segue para a última jornada com a possibilidade de ser um dos melhores três segundos classificados e assim apurar-se para o play-off de acesso à II Liga.

Neste momento, a equipa de Vila Franca de Xira ocupa a última vaga com 60 pontos, os mesmos que o Oriental da Série E, que venceu nesta jornada, mas que tem um pior registo de golos. No último jogo da fase regular, o Vilafranquense defronta o Alcanenense, já despromovido, enquanto que o Oriental desloca-se ao terreno do último classificado da sua série, o Moncarapachense. Existe também a possibilidade de apuramento das duas equipas caso o Lusitano, segundo classificado da série C com 62 pontos, registe uma derrota frente ao Nogueirense na próxima jornada.

Na luta pela manutenção, o Coruchense somou um empate 2-2 frente ao Lusitânia dos Açores e selou a despromoção aos Campeonatos Distritais. A equipa de Coruche soma agora 34 pontos, menos três que o 1º Dezembro, 10º classificado e primeira equipa em zona de manutenção. Apesar de ainda estarem em disputa mais três pontos, o Coruchense está em desvantagem no confronto directo (1 empate e 1 derrota), primeiro critério de desempate da classificação, pelo que chegar aos 37 pontos não seria suficiente para assegurar a manutenção.

Nos restantes jogos a envolver equipas da região, o CD Fátima empatou a uma bola com o Loures e manteve-se no sétimo lugar com 42 pontos. Semelhante resultado registou o Alcanenense frente ao 1º Dezembro (1-1), com a equipa de Alcanena a atingir a marca dos 29 pontos.