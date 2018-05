A Saúde Parafarmácia no Entroncamento funciona no Centro Comercial E-Leclerc

A Saúde Parafármacia no Entroncamento, localizada no Centro Comercial E-Leclerc, está aberta todos os dias das 9 horas até às 22 horas. Abriu a 1 de Julho de 2012 e tem como base a venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. Contudo presta serviços de medição de tensão arterial, triglicéridos, diabetes e colesterol e faz aconselhamento na área de nutrição pelo Dr. João Correia e Dr.ª Telma Borrego.

A proximidade do hipermercado e a localização junto à A23 no Entroncamento faz com que todos os dias tenha um vasto leque de clientes. O aconselhamento personalizado a cada cliente é assegurado por uma equipa composta pelas técnicas auxiliares de farmácia: Márcia Bandeiras, Maria Mariana Pereira, e Marisa Alves; responsável de loja Dr.ª Eliana Fernandes, respeitante à empresa Lopha - Logística Farmacêutica, Lda. (www.lopha.pt), loja no Entroncamento – Rua Gil Eanes nº1 C.C.E.Leclerc e em Santarém – Quinta do Mergulhão C.C. E.Leclerc loja 6.

A loja apresenta produtos na área maternidade / infantil (cuidado para mamãs, cuidados e acessórios para bebés e alimentação infantil), cuidados SOS, ortopedia, cuidados para o rosto e corpo. A Saúde Parafarmácia procura ter continuamente novidades nos diferentes produtos de saúde, como exemplo dos produtos para a boa forma e cor no verão que se aproxima.

A cada cliente que realize compras no valor igual ou superior a vinte euros, até 31 de Maio, a Saúde Parafarmácia do Entroncamento oferece um desconto directo de dois euros na compra efectuada.