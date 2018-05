AIP vai potenciar capacidade de financiamento das PME

“Soluções de Financiamento para PME” é o novo projecto lançado pela AIP, e aprovado pelo Portugal 2020, que visa contribuir para a resolução do problema do excessivo endividamento e subcapitalização das PME. Trata-se de uma iniciativa que vai conceber, desenvolver e disponibilizar ferramentas e instrumentos orientados para a promoção sustentada da capacidade de financiamento das PME.

Por outro lado, pretende capacitar as PME no sentido de ultrapassarem as suas limitações em termos de “governance” e de modelos de gestão para que garantam um eficaz aproveitamento de todas as soluções de financiamento.

As intervenções estão estruturadas por forma a actuar do lado da procura e da oferta de financiamento. Do lado da procura, será concebido um guião de boas práticas na utilização de financiamento; será criada uma ferramenta online de autodiagnóstico rápido que possibilite à empresa conhecer, de modo ágil, a sua situação financeira e, sobretudo, os factores internos, ao nível dos modelos e ferramentas de gestão e do “corporate governance”, que impedem ou limitam o seu acesso/utilização das soluções de financiamento disponíveis; e será estabelecido um “helpdesk” para apoio na utilização da ferramenta online de autodiagnóstico, aconselhamento das empresas e encaminhamento para a solução ou combinação de soluções de financiamento mais adequadas.

Do lado da oferta, pretende-se aprofundar instrumentos de financiamento complementares aos existentes e que sejam mais adequados à obtenção de ganhos de escala por parte das PME. Para o efeito serão estruturados dois instrumentos de financiamento distintos: um para suporte a operações de fusão e aquisição entre empresas de pequena e média dimensão; e outro para a emissão agrupada de obrigações de PME que potencie ou facilite o acesso destas empresas a investidores internacionais.

No âmbito deste projecto, será realizado um estudo de diagnóstico que permita um entendimento claro das reais necessidades de financiamento das PME bem como dos constrangimentos internos que enfrentam no acesso ao financiamento. Este estudo terá por base a execução de entrevistas junto das entidades com conhecimento e informação relevante sobre o financiamento das empresas (“stakeholders” do projecto), bem como a realização de um inquérito de abrangência nacional dirigido às PME.

O projecto contempla ainda benchmarking com experiências significativas nos novos instrumentos de financiamento propostos nos seguintes países: Alemanha, França, Itália e China.