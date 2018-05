Centro de Reabilitação do Nabão está há vinte anos em Tomar

Uma equipa experiente que garante uma boa assistência ao nível da saúde

O Centro de Reabilitação do Nabão, actualmente instalado no Lote A do Largo José Gonçalves Ribeiro, em Tomar, funciona há mais de duas décadas naquela cidade, sendo já uma referência na área da saúde. Conta agora com novas instalações mais modernas e cómodas.

Com direcção dos médicos Manuel Oliveira e Gonçalo Martinho, profissionais experientes, o Centro tem ao seu serviço uma equipa jovem e bem preparada, abrangendo uma multiplicidade de especialidades.

Fisioterapia - Ana Ferreira, Sandra Mansinho, Cristiana Faria e Mariana Pedra, com as auxiliares Filomena Inácio, Sónia Santos e Mariana Abreu; Medicina Física e de Reabilitação - Maria Manuela Rebelo; Ortopedia - Manuel Oliveira e Gonçalo Martinho; Dermatologia - João Aranha; Cirurgia Geral - Joaquim Costa e Armando Correia; Urologia - Tiago Neves; Psiquiatria - Luís Ferreira; Psicologia - Irene Costa; Nutrição - Ana Cláudia Duarte; Terapia da Fala - Tatiana Merino; Terapia Manual - Paulo Geraldo; Enfermagem - Ludovina Rodrigues; Medicina Geral e Familiar - Carolina Rodrigues; Cardiologia - Isabel Monteiro,

O Centro de Reabilitação do Nabão tem acordos com ADSE; IASFA (ADM); Advancecare; Allianz Saúde; Future Healthcare; Medis; Multicare; Medicare; RNA Medical; SAMS; SS CGD e Planuscard.

As seguradoras com quem trabalha a nível de acidentes de trabalho são a Açoreana; Allianz; Ageas; Fidelidade; Generali; Lusitania; Mondial Assistance; Ocidental; RNA; Tranquilidade; Vitoria e Zurich.

O Centro de Reabilitação do Nabão pode ser contactado através do telefone 249 322 267 ou do e-mail: [email protected] No local há facilidade de estacionamento.