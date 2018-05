Circularidade no sector da metalomecânica em análise na Startup Santarém

NERSANT e Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo dinamizam acção no âmbito do projecto Lezíria + Sustentável.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) organizam no dia 9 de Maio, na Startup Santarém, o workshop “Refabricar para Crescer: A Circularidade no sector da Metalomecânica”. Com abertura prevista para as 15h00, segue-se a apresentação do projecto Lezíria + Sustentável, mentor da sessão, sendo prosseguido pela intervenção de Marco Alves, da Rácios Múltiplos, que aborda o tema “Refabrico na Metalomecânica: Maior Margem e Mais Mercado” e de João Gil Pedreira, da Bridges Advisors, que fala sobre “Resíduos e Eficiência Produtiva: Menos Resíduos, Menos Custos”.

Segue-se um exercício prático com aplicação do Circular Design Guide, ferramenta de cocriação de iniciativas de circularidade e rentabilidade e que termina com a apresentação e discussão de resultados dos grupos de trabalho. A sessão encerra pelas 17h00.

As inscrições (gratuitas) no workshop devem ser feitas em www.nersant.pt. Para mais informações sobre o workshop ou o projeto Lezíria + Sustentável, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação empresarial através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.

O projecto Lezíria + Sustentável pretende contribuir para melhorar e reforçar a envolvente externa às empresas, em particular melhorando as condições para a criação de modelos de negócios mais sustentáveis e apostando na pró-actividade através da criação de produtos, serviços e modelos de negócio onde a sustentabilidade é vista como um factor de criação de valor e não como um constrangimento. É um projecto financiado pelo Alentejo 2020 no âmbito dos fundos comunitários.