Comédia em cena no Centro Cultural do Cartaxo

A companhia de teatro Área de Serviço vai estrear a peça “Ai Jesus que se apagou a luz!”, no Centro Cultural do Cartaxo, na sexta-feira, 20 de Abril, pelas 21h30. Esta comédia da autoria do dramaturgo inglês Peter Schaffer vai estar em exibição ao público ainda no sábado, 21 de Abril, às 21h30, no domingo, 22 de Abril, às 16h00, assim como no fim-de-semana seguinte, 27 e 28 de Abril, às 21h30.

Os bilhetes custam 5 euros, podendo ser adquiridos na bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo, à quarta e quinta-feira, das 15h00 às 20h00 e à sexta-feira e sábado, das 15h00 às 22h00. Para mais informações os interessados podem recorrer ao contacto telefónico 243 701 600 ou ao endereço electrónico [email protected]