Concursos de vinhos do Cartaxo com 113 vinhos de 56 produtores

O XIX Concurso de Vinhos do Tejo e o XXXIV Concurso de Vinhos do Concelho do Cartaxo/Melhor Vinho na Produção-Colheita de 2017 conta este ano com 113 vinhos concorrentes de 56 produtores, afirma uma nota do município.

Organizados pela Câmara Municipal do Cartaxo, os resultados dos concursos vão ser divulgados no dia 27 de Abril, numa cerimónia que antecede a abertura da Festa do Vinho & Chocolate, que decorre até 1 de Maio no Pavilhão Municipal de Exposições, registando-se este ano um crescimento quer em vinhos, quer em produtores, salienta.

As provas dos 54 vinhos tintos, 42 vinhos brancos e 17 vinhos rosé, presentes aos dois concursos, decorreram nos dias 4 e 5 de Abril, no Centro de Promoção Vitivinícola do Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, acrescenta a nota.