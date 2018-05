Equipa Bruno Martins lidera o Ranking Nacional da Imobiliária Keller Williams

Actividade centrada nos concelhos de Lisboa, Coruche e Salvaterra de Magos

A equipa Bruno Martins, especializada no mercado imobiliário dos concelhos de Lisboa, Coruche e Salvaterra de Magos, após em 2017 ter alcançado o seu melhor ano de sempre em volume negócios e o 5º Lugar na Ranking Nacional de Equipas KW, inicia o ano 2018 em grande crescimento, ao alcançar o 1º lugar do Ranking Nacional de Equipas KW, no mês de Fevereiro.

O “Team Leader” da equipa, Bruno Martins, sublinha os factores que contribuem para o sucesso alcançado. “O lugar que conquistámos deve-se à determinação que colocamos no nosso trabalho e ao facto de a equipa ser constituída por profissionais de excelência, nas diversas áreas que compõem o negócio. Na equipa temos desde licenciados em marketing que são responsáveis pela promoção dos nossos imóveis, até engenheiros civis e cada um deles é especialista na sua área”.

A ligação à KW também é destacada. “O facto de integrarmos uma empresa como a KW, que domina o mercado imobiliário nos Estados Unidos, permite-nos ter acesso às mais avançadas tecnologias e às práticas comerciais que estão a ser utilizadas do outro lado do mundo e isso é, sem dúvida, uma mais valia para os proprietários que confiam em nós para vender os seus imóveis”, conta.

Bruno Martins diz que a equipa vai continuar a crescer e refere, em relação a 2018, a entrada de Marco Canuto que será o elemento da equipa mais dedicado ao concelho de Coruche, e mais um elemento que passará a integrar o grupo no início do Verão.

A KW pode ser contactada no telemóvel 967 470 539 ou no e-mail [email protected]