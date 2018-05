Fernando Correia apresenta autobiografia no ISLA de Santarém

O jornalista e comentador de rádio e televisão, Fernando Correia, apresenta no ISLA de Santarém a sua autobiografia, editada este mês, com o título, “O que eu sei de mim”. O encontro com os leitores está marcado para dia 19, Quinta-feira, a partir das 19h00.

Fernando Correia. jornalista, comentador de rádio e televisão, professor, nasceu em 1935 e dividiu a sua infância entre a Mouraria, o Alto de Santo Amaro e São Domingos de Benfica. Entrou para a Emissora Nacional em 1958. Trabalhou depois na RDP, Rádio Clube Português, Rádio Comercial e TSF. Foi director do Diário Desportivo, redactor e colaborador dos jornais Record, A Capital, O Diário, Gazeta dos Desportos, Jornal de Notícias e Diário Popular.

Actualmente colabora na Rádio Amália e é comentador residente da TVI. Sportinguista assumido, colabora também com a Sporting TV, depois de ter sido director-adjunto e director do jornal do clube. É casado, pai de cinco filhos e avô de dez netos. Nascido num dia quente de Verão, é caranguejo de signo.