Método Pedro Choy para emagrecer com saúde

O método de emagrecimento Pedro Choy, exclusivo das suas clínicas, é anunciado como um método personalizado, eficaz, duradouro e sem contra-indicações. Sendo por isso ideal para quem pretende perder peso, com saúde.

Sob o lema “Emagreça com saúde e saiba como não voltar a ganhar peso”, o Método Pedro Choy para Emagrecer é apresentado como sendo uma nova metodologia com base num plano personalizado e à medida, que proporciona a redução da ansiedade, a moderação do apetite e o equilíbrio do metabolismo.

Para além da perda de peso é garantida a manutenção do peso ideal, através da reeducação alimentar. São criados novos hábitos, mais saudáveis e equilibrados, para que o peso alcançado durante o tratamento se mantenha por muito tempo, melhorando a qualidade de vida dos pacientes e maximizando o seu bem-estar.

Com a chegada da Primavera, chegam também as preocupações com a ‘linha’ e com a celulite que as roupas de inverno encobriam. Esta é, sem dúvida, a altura do ano em que a maioria das pessoas começa a despertar para a perda de peso.

A Medicina Tradicional Chinesa dispõe de uma série de ‘ferramentas’ e opções terapêuticas para perder peso. Uma delas, a acupunctura, consiste na aplicação de agulhas filiformes em determinados pontos do corpo de forma a equilibrar e a restabelecer as funções orgânicas do organismo. A acupunctura adelgaçante tem como função eliminar gorduras e celulite onde é necessário, adelgaçar da melhor maneira a silhueta e prevenir a flacidez. Uma mais-valia considerável em qualquer processo de emagrecimento. Por fim, a fitoterapia – plantas medicinais chinesas – e um plano alimentar personalizado e ajustado aos hábitos alimentares de cada paciente.

Em cada Clínica Pedro Choy, existe uma equipa especializada no emagrecimento, encarregue de garantir sucesso em todas as fases do emagrecimento - desde a 1ª consulta até à manutenção. As Clínicas Pedro Choy dispõem de uma rede de contactos através dos quais é possível obter esclarecimentos adicionais. Número azul – 808 20 58 58; e-mail - [email protected] e Chat – www.clinicaspedrochoy.com.