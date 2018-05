NERSANT e Agrocluster procuram ideias de bionegócios

Novo concurso de ideias para soluções industriais, produtos e serviços bioinovadores, com base na valorização de recursos biológicos.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo incentivam, pela segunda vez este ano, ideias de negócio ligadas aos recursos biológicos e renováveis com a realização de um novo concurso de ideias no âmbito do programa Bio-Ware. Procuram-se ideias de soluções industriais, produtos e serviços bioinovadores, com base na valorização de recursos biológicos.

Bioeconomia é um conceito recente. Ainda que o seu enorme potencial esteja por explorar, apresenta-se como uma resposta para o hoje e o amanhã, tendo no seu núcleo os recursos biológicos renováveis e renováveis, impondo-se a circularidade como parte integrante do vocabulário empresarial.

Para promover a necessidade de aplicação deste conceito no meio empresarial, a NERSANT e o Agrocluster dinamizam o projecto Bio-Ware, que tem efectivamente na sua génese a realização de acções de sensibilização e informação que contribuam para a concretização de projectos inovadores de Bioeconomia que possam ser desenvolvidos no seio das fileiras estratégicas da região de Santarém.

No âmbito do projecto, as associações acabam de lançar o segundo concurso de ideias de negócio, que distinguirá bioideias de cariz empresarial, direccionadas para o desenvolvimento de soluções inovadoras com base em recursos biológicos e renováveis.

O presente concurso é de âmbito nacional, pelo que não existirão quaisquer restrições à proveniência das candidaturas, desde que se proponham concretizar a iniciativa empresarial preferencialmente na região de Santarém.

Para participar, os candidatos terão de cumprir alguns requisitos, tais como proporcionar, com as suas ideias, o desenvolvimento de produtos e serviços, orientados para reais necessidades da região de Santarém nas áreas temáticas; incorporar inovação de âmbito regional/nacional claramente definida ou uma inovação que, embora já existindo, possa ter um campo de aplicação diferente do atual; demonstrar a capacidade e intenção do promotor em implementar a ideia, preferencialmente na região de Santarém; e indicar o impacto da ideia, utilizando, para o efeito, indicadores de sustentabilidade económico-financeira.

Serão premiadas as três ideias melhor classificadas pelo júri com uma bolsa monetária, participação num programa de aceleração de ideias, 40 horas de apoio técnico para a concretização da ideia apresentada e incubação física gratuita na Startup Santarém.

Para mais informações sobre este concurso de ideias ou sobre o próprio projecto e suas acções, os interessados devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através do e-mail [email protected] ou do telefone 249 839 500.