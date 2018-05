PSD de Abrantes debate o futuro do território

A comissão política concelhia do PSD de Abrantes vai organizar um debate no sábado, 21 de Abril, pelas 15h00, em Aldeia do Mato, em que o tema será o futuro do território. A conferência tem como objectivo discutir com a população do concelho de Abrantes as opções para dar um futuro melhor a um território que tem vindo a ser fustigado pelos incêndios e pelo abandono de população.

Esta vai ser a primeira sessão de um ciclo de conferências que o PSD de Abrantes pretende realizar em várias localidades do concelho. Luís Damas, presidente da Associação de Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Mação e Sardoal, abordará a caracterização do tipo de exploração presente, neste momento, nesta área geográfica bem como as suas maiores dificuldades e que futuro se prevê para essa actividade.

Miguel Borges e Vasco Estrela, presidentes dos municípios de Sardoal e Mação, também são convidados para falar nesta conferência. Nuno Serra, deputado eleito por Santarém e membro da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, vai moderar o debate.