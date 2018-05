Plano de Formação da NERSANT inicia nove acções em Maio

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém fomenta a formação em diversas áreas respondendo às necessidades das empresas e dos activos tendo nove acções de formação previstas para iniciar em Maio. São elas: Actualização científica e técnica de Técnico de Segurança e Higiene do Trabalho; Higiene e Segurança no Alimentar - Formação Inicial de Manipuladores de Carnes; Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho - Nível VI; Internacionalizar - Estratégias para exportar/internacionalizar; Facebook para Empresas - Utilização Estratégica; Negociação e Vendas; Segurança Operação Empilhadores; Folhas de Cálculos; e NP EN ISO 9001:2015. As inscrições estão disponíveis para acções na sede da NERSANT em Torres Novas, mas também nas área dos seus núcleos, nomeadamente Ourém, Abrantes, Santarém, Cartaxo e Benavente.

As inscrições estão abertas no portal NERSANT, em www.nersant.pt. Para mais informações, os interessados podem contactar o Departamento de Formação e Qualificação da associação através dos contactos [email protected] ou pelo 249 839 500.

O Plano de Formação 2018 da NERSANT possibilita a aquisição de Packs de Formação para empresas associadas (com quotização regularizada), podendo as mesmas, assim, beneficiar de descontos, caso adquiram pacotes de formação. As ações de formação da NERSANT respondem à obrigatoriedade legal de cada entidade patronal prestar formação aos seus colaboradores (35 horas anuais por colaborador).