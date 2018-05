Projecto para impulsionar criatividade em escolas do ensino básico

EmpCriança levou empreendedorismo ao Centro Escolar da Meia Via

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém dinamiza o projecto EmpCriança em escolas do ensino básico da região, proporcionando e propiciando o pensamento crítico, a criatividade e o empreendedorismo em tenra idade. A ligação ao mundo empresarial é fundamental e a parceria com empresas e empreendedores permite aos alunos compreenderem a concretização dos planos de negócio, elemento que eleva o potencial do projeto na formação do futuro do país.

Neste âmbito, a NERSANT acompanhou a visita da empresa Recadex às instalações do Centro Escolar da Meia Via para uma sessão com alunos do 3.º e 4.º ano, onde as crianças puderam saber um pouco mais sobre o processo de criação de um negócio próprio. A Recadex é uma empresa que presta serviço de entregas com a particularidade de o fazer numa bicicleta eléctrica em Torres Novas e foi criada por Licínio Neto.

Este projeto dinamizado pela NERSANT termina com a apresentação final dos projectos no Fórum EmpCriança, onde será apresentada uma mini empresa por Agrupamento de Escolas. No ano lectivo em curso estão a participar no projecto EmpCriança 12 Agrupamentos de Escolas da região, num total de 625 alunos.

O projecto EmpCriança visa a concepção, desenvolvimento, implementação, acompanhamento e monitorização de uma iniciativa de carácter inovador na região. Tem com principal objectivo sensibilizar as crianças do 3º e 4º ano das escolas básicas do 1º ciclo da região para o empreendedorismo e actividade empresarial, com o intuito de estimular a capacidade de criação, observação e atuação dos alunos, preparando-os para o seu futuro.

Para além do EmpCriança, a NERSANT dispõe ainda de dois projectos com a mesma génese, para os alunos do 2.º e 3.º Ciclos (Empreender Jovem) e para os alunos do Secundário (EmpreEscola).

Para mais informações sobre os projectos, as escolas interessadas devem contactar o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da associação empresarial através dos contactos [email protected] ou 249 839 500.