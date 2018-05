Sociedade Recreativa da Granja organiza trail guiado e caminhada

A Sociedade Recreativa da Granja vai promover no domingo, 22 de Abril, a partir das 9h00, um trail guiado. A concentração será no Largo da Igreja, na Granja, onde se encontra a sede. Paralelamente, a colectividade está a organizar no domingo, 29 de Abril, uma caminhada. A concentração está marcada para as 9h30 no Largo da Igreja, na Granja, onde se encontra a sede.

As inscrições contam com oferta de lembrança, pequeno-almoço e abastecimento. O valor da inscrição é de dois euros e do almoço de oito euros e poderão ser efectuadas através do email [email protected], da página de facebook da Sociedade Recriatica da Granja (facebook/srgranja) ou presencialmente no bar da sede.