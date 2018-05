As obras no Mouchão da Póvoa que eram urgentes...mas que deixaram de o ser

A ilhota no meio do Tejo vai desaparecendo e, pelos vistos, o parecer do Tribunal de Contas para as obras que o ministro do Ambiente considerava urgentes há um ano também terá desaparecido. Eu não sei se o tal mouchão era importante mas se o ministro disse que ia fazer obras para o salvar quem sou eu para o desmentir. Quanto ao episódio da urgência lembro aquela regra do antigamente, muito mencionada nas repartições públicas, que determinava que não havia urgência que não pudesse esperar quinze dias e termino com uma informação. O prazo passou de quinze dias para...quinze anos. Iac! Iac!Iac!

João Malhão