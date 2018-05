Buracos e mais buracos no IC 2 em Rio Maior

O Governo tem andado num aturado foguetório devido à melhoria das contas públicas e à redução do défice mas, como em tudo na vida, há sempre a outra face da moeda, que neste caso se chama austeridade, com os cortes que têm sido mantidos no investimento público que têm sido fundamentais para equilibrar as finanças do Estado. Os resultados das famigeradas cativações têm-se reflectido no Serviço Nacional de Saúde e na rede rodoviária do Estado, entre outras áreas, afectando a qualidade dos serviços que quem nos governa devia garantir aos contribuintes.

Exemplo disso é o estado em que se encontra, já há alguns anos, o troço do IC2 entre Alto da Serra e Asseiceira, no concelho de Rio Maior, um movimentado percurso em que o pavimento é uma buracada pegada propícia a acidentes. O assunto já não é novo e as notícias sobre o assunto também não mas, pelos vistos, a necessidade de obras de fundo nessa zona ainda não chegou ao Terreiro do Paço. Já era tempo de as entidades responsáveis por essa situação terem vergonha e lembrarem-se que o imposto de circulação que os proprietários de automóveis pagam devia dar-lhes direito a ter estradas com as condições mínimas de segurança.

Ernesto Folgozinho