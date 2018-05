E se nas câmaras municipais as votações passarem a ser feitas por “cadeira”

A Assembleia da República aprovou mais um diploma, neste caso o relativo à mudança de sexo no registo civil, através da contagem dos votos de muitos deputados que não estavam presentes. Não é a primeira vez que tal acontece e, infelizmente, não será a última.

Acontece que, em casos como este, a Assembleia da República parte do princípio automático de que quem está ausente concorda sempre com a posição maioritária do respectivo grupo parlamentar.

Pessoalmente percebo que assim seja uma vez que, como na maior parte das vezes não há liberdade de voto e vota tudo em “rebanho”, como se diz na gíria popular, a presença dos deputados não é necessária, bastando contar as cadeiras (quem não vai respeitar o sentido de voto não falta). Mas o facto de perceber não quer dizer que esteja de acordo.

O meu receio é que comece a ser adoptado o mesmo princípio nas reuniões dos executivos municipais e nas sessões das assembleias municipais. Imaginemos que tal anormalidade avança. Os eleitos autárquicos ficam em casa a ver a bola e depois recebem as senhas de presença por transferência bancária. E assim se vai passando da democracia para um estranho regime que nos levará a situações anti-democráticas e a eleições em que votaremos em...carneiros!

Joaquim Moniz