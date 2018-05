Entrevista a psicólogo clínico do CEBI com muitas visualizações

A entrevista ao psicólogo clínico do Departamento de Emergência Social da Fundação CEBI, Nuno Rocha, da rubrica “Três Dimensões”, foi a mais lida da semana na página de O MIRANTE na rede social Facebook, com um alcance de 53 mil leitores e cerca de 12 mil reacções entre, comentários e partilhas. “Um ferido em despiste em Muge” foi a segunda notícia mais lida com um alcance de cerca de 23 mil visualizações e 150 reacções. A terceira notícia mais procurada foi a “Idosa de Lapas desaparece no rio Almonda” com mais de 15 mil comentários.

Seguem outras notícias que estiveram em destaque esta semana em www.omirante.pt: “De maior metalúrgica do mundo a placa de cimento em Alverca”; “Passeio abate e engole moradora de Vale de Estacas”; “Homenagem a José Álvaro Vidal, fundador da CEBI de Alverca”; “Dois feridos em acidente no nó da Zibreira em Torres Novas”; “Comerciantes de Fátima assustados com assaltos”.