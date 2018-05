O MIRANTE no Facebook

PSP fiscalizou e controlou 1275 viaturas por radar Radar? Caça à multa! Nobres militares escondidos nas moitas à espera que os cidadãos que lhes pagam o ordenado sejam apanhados a irem ou a virem do seu trabalho. Nobre profissão esta. Mas eu entendo porque se forem atrás dos bandidos não podem disparar e ainda arriscam as suas famílias, visto que os bandidos no dia a seguir já cá estão fora. Tristes tempos em que vivemos. José Soares Há muitos bombeiros a cair quando estão a sair das viaturas Um trabalho duro... e de grande coragem que, infelizmente, só é muitas vezes lembrado e reconhecido na altura dos fogos. São guerreiros, fazem um trabalho fantástico e de grandioso valor! Maria Squisato Antunes Hortet Licenças de descarga para indústrias do papel terão critérios sazonais Mas as empresas deviam poluir o rio !!! Deviam ter equipamentos próprios para que as descargas fossem NÃO poluentes !!!! O governo devia ajudar e obrigar as empresas a terem esses equipamentos!! Assim mata-se o rio! E estão em causa também postos de trabalho... Stewart Anabela Autoridades investigam origem de descargas em ribeira da Chamusca Deve ser o povo que ao fim-de-semana vai lavar a roupa da semana, cuidado com o queixinhas, ainda pode ser preso!! Antonio Pereira Granja Façam mas é festas porque o povo quer é festas, porque nas festas esquecem tudo, já os meus avós diziam: em terra de cegos quem tem olho é rei. Vivam os nossos políticos viva o 25 abril. Luiz Matias Direcção do Teatro Sá da Bandeira entregue a empresa externa Passei pela Teatro Sá da Bandeira em tempos idos e continuo de certa forma ligado ao teatro e a muitas formas de expressão artísticas. Na minha opinião, a esfera privada pode funcionar, sim, mas exclusivamente como “mecenato”. Já como entidade gestora penso que não seja a melhor opção. Duarte Nuno Câmara de Almeirim gasta mais a renovar piscinas do que gastou na construção Se for verdade o que escreveram, até se compreende! Atendendo ao anos de construção, deve haver equipamentos degradados/gastos. O número e as necessidades dos utentes, serão certamente também diferentes agora. Penso que seja positivo, fazer essa renovação! Anabela “Chamar doutores a pessoas que não tiraram um doutoramento é uma saloiice” E chamar doutor a qualquer pessoa é ainda mais saloio. As pessoas quando nascem recebem um nome e não conheço ninguém chamado doutor. É por causa destas e de outras é que há divisões sociais. Jose Raposo A verdade é que é doutor quem faz doutoramento! Parece que TODA a gente em Portugal se esqueceu que não basta uma licenciatura para se ser DOUTOR... É que para o ser é preciso queimar pestanas mais uns tempos. Quantos médicos, por exemplo, são doutores? Quase nada! É preciso estudar e estudar trabalhando! E isso acontece muito pouco... mas o tuga chama “doutor” a tudo o que mexe. É ainda a cultura da “outra senhora” que está empregnada! E claro que é saloiice chamar doutor a tudo o que mexe: reduz-nos à tradicional insignificância que urge debelar. António Godinho