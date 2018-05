Carolina Sousa, na percussão

Carolina Sousa, na percussão, Carolina Quitério, no acordeão, e Ana Freitas, no violino, são alunas do Conservatório de Música do Coral Phydellius, de Torres Novas, e protagonizaram o momento musical que antecedeu a apresentação do livro de Carlos Ramos sobre “A Família na Formação da Identidade na Adolescência”, no dia 13 de Abril, na Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas.