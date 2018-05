Duas dezenas e meia de moradores

Duas dezenas e meia de moradores da Póvoa de Santa Iria receberam as chaves das suas novas hortas urbanas que vão poder utilizar para plantar de tudo um pouco. A cerimónia de entrega das hortas urbanas decorreu no âmbito da inauguração do projecto de reabilitação dos espaços exteriores do bairro municipal da Quinta da Piedade. Estas 26 novas hortas juntam-se a outras 300 já criadas por todo o concelho.