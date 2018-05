Música, animação e espírito tunante

Música, animação e espírito tunante não faltou no primeiro “Acordes&Copos – Encontro de Tunas do Instituto Politécnico de Santarém”. Uma iniciativa que encheu a Casa do Campino na noite de 11 de Abril. Ao todo, foram oito as tunas que estiveram em palco: Scalabituna, Tufes, TAGES, IssóTuna, Arriba-Ó-Tunapikas, TAESAS, Bagatuna e Sal&Tuna.