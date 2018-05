Câmara apoia Sociedade Musical Mindense

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Sociedade Musical Mindense e a Câmara de Alcanena assinaram no dia 10 de Abril um contrato-programa cultural. No momento da assinatura, a presidente da câmara, Fernanda Asseiceira entregou a primeira tranche do apoio. O valor total a atribuir à Sociedade Musical Mindense é de 12.178 euros, repartido por três tranches, em Abril, Junho e Setembro.