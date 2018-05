Candidaturas para o Prémio Carlos Paredes

As candidaturas para a edição de 2018 do Prémio Carlos Paredes decorrem até 20 de Abril. O evento é promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, desde 2003 e tem como intenção homenagear o grande guitarrista e compositor, Carlos Paredes e incentivar a criação e difusão de boa música, feita por portugueses. Podem concorrer ao galardão todos os trabalhos de música não erudita, com raiz tradicional portuguesa, que sejam de primeira edição e tenham tido distribuição comercial em 2017. O vencedor leva para casa um prémio no valor de dois mil e quinhentos euros.