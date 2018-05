Domingos Lobo homenageado em Benavente

Está marcada para sexta-feira, 20 de Abril, a entrega da medalha de mérito municipal ao programador cultural Domingos Lobo pelo município de Benavente. A cerimónia está marcada para as 18h00 na sala de sessões da câmara municipal. É a primeira iniciativa do programa específico que assinala a distinção de Domingos Lobo naquele concelho. No mesmo dia 20 de Abril, pelas 21h00, é inaugurada a exposição “Domingos Lobo, a vida e obra” no foyer do cine-teatro de Benavente. Uma hora depois, no mesmo espaço cultural, realiza-se um concerto de João Afonso.

Sábado, 21 de Abril, às 18h30, tem lugar um recital de poesia na sala de sessões da câmara municipal. No dia 2 de Maio às 21h00 é exibida a “Balada da praia dos cães” no Cine-teatro de Benavente com comentário de Domingos Lobo. Na sexta-feira, 4 de Maio, haverá teatro pelo Intervalo Grupo de Teatro no Cine-teatro de Benavente, que interpretará a peça “D. Quixote de La Mancha”. O quadro de programação específica dedicada a Domingos Lobo termina no dia 11 de Maio, às 21h00, com o colóquio “Intervenção política na obra romanesca de Domingos Lobo”, por Sérgio de Sousa, no auditório do Palácio do Infantado em Samora Correia.