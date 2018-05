Homenagem aos presidentes de Junta de Santa Margarida da Coutada no 25 de Abril

A Junta de Freguesia de Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância, vai aproveitar o 44º aniversário da Revolução de 25 de Abril, para prestar homenagem a todos os presidentes de junta da democracia (1974 a 2017). O descerramento de quadros com os mesmos é um dos momentos das celebrações da data e ocorrerá pelas 15h30, a seguir ao almoço convívio que será no grupo desportivo “Os Relâmpagos”.

As celebrações do 25 de Abril começam às 08h30 com o içar da bandeira nacional. O acto terá guarda de honra feita por elementos dos Bombeiros Voluntários de Constância e a participação da Banda Filarmónica Montalvense - 24 de Janeiro. Uma hora depois inicia-se uma caminhada de 8 Km, com partida junto à sede da autarquia. Pelas 16 horas a Orquestra Ligeira de Ponte de Sôr actua no Centro Escolar.