Jornadas de saúde do Hospital Vila Franca de Xira

“Oncologia: Onde estamos? Para onde queremos ir?” foi o tema central que, nos dias 13 e 14 de Abril, reuniu profissionais do Hospital Vila Franca de Xira (HVFX) e do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo, na quinta edição das Jornadas de Saúde, que se realizou no Cine-Teatro de Benavente e no Centro Reynaldo dos Santos no Hospital Vila Franca de Xira.

Nesse evento foram apresentados e debatidos temas como: Onde estamos? O retrato da realidade nacional e o retrato do Hospital e ACES; Para onde queremos ir? Cuidar do Doente Oncológico: Tratamento da doença oncológica – como evoluiu e suas limitações; Cuidados paliativos: quando iniciar e como? Bem como uma análise da perspectiva do doente.

Segundo Paula Rosa, membro da Comissão Científica das jornadas, “o cancro é uma das principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, com aproximadamente 14 milhões de novos casos. O número de novos casos deverá aumentar cerca de 70 por cento nas próximas duas décadas. A comunidade médica tem, por isso, que estar preparada e organizada para prevenir, diagnosticar, tratar e cuidar destes potenciais doentes”, explica.