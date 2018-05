Jornadas do Associativismo no Sardoal

No sábado, 28 de Abril, vai ter lugar a terceira edição das Jornadas do Associativismo, no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal. Esta iniciativa tem como público-alvo os dirigentes associativos e outros interessados na temática. Esta é uma iniciativa organizada pelo Município do Sardoal e pelo CLDS 3G- Sardoal SIM, e conta com o apoio da Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém - Fajudis.

O programa tem início pelas 9h30 com a recepção dos participantes. Às 10h00 dá-se início à sessão de abertura com uma Acção de Capacitação de Agentes Associativos, com o tema “Organização e Funcionamento dos Órgãos Sociais”. O formador é José Pratas, licenciado em Direito e com mestrado em Administração e Políticas Públicas.

Para as 13h00 está marcado um almoço convívio, a que se segue a assinatura dos protocolos de apoio ao associativismo, marcada para as 14h30, entre a Câmara do Sardoal e associações do concelho. Posteriormente decorre uma sessão de debate sobre “Organização de Eventos”.

As inscrições nestas Jornadas do Associativismo são gratuitas mas devem ser feitas até dia 23 de Abril, segunda-feira, através do endereço electrónico [email protected] ou do contacto telefónico 241 101 061.