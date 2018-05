Mulher de Lapas continua desaparecida

Odete Rodrigues, de 72 anos, que desapareceu no dia 11 de Abril no rio Almonda em Lapas, Torres Novas, ainda não apareceu e as buscas dos Bombeiros Torrejanos não encontraram qualquer pista. O subintendente Jorge Soares, da PSP, confirmou na segunda-feira a O MIRANTE que as buscas pela idosa não revelaram até agora pistas sobre o seu paradeiro.

Os bombeiros que fizeram buscas nas duas margens do rio, em Lapas, nos cinco dias a seguir ao desaparecimento, adiantam que agora têm apenas dois bombeiros no local para tentar encontrar algum vestígio. Recorde-se que Odete Rodrigues desapareceu no dia 11 de Abril de manhã e de imediato as autoridades iniciaram as buscas. Cesaltina Ferreira, vizinha de Odete, disse na altura a O MIRANTE que Odete terá deixado um bilhete à filha a dizer que ia aos tanques, mas quando a filha a procurou no local só encontrou o casaco e os chinelos da mãe, levando a crer que a idosa se terá atirado ao rio. Vizinhos contaram que Odete Rodrigues estava a convalescer de uma depressão e pelos vistos não estava melhor, o que terá levado a uma situação de possível suicídio.