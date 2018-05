Novo regulamento de trânsito

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O executivo municipal de Azambuja aprovou em reunião de câmara o novo Regulamento de Trânsito no Núcleo Urbano de Aveiras de Cima. A proposta vai ainda ser submetida a apreciação pela Assembleia Municipal de Azambuja.

As profundas alterações físicas e urbanísticas ocorridas nos últimos anos em Aveiras de Cima motivaram a elaboração de um novo projecto de regulamento de trânsito para a freguesia que tenha em conta essa realidade. O documento contempla medidas como a proibição de trânsito e criação de sentidos únicos nalguns arruamentos, definição de zonas de estacionamento, entre outras.

Antes de ser apresentado e proposto a votação, por parte do executivo camarário, o projecto foi submetido a consulta pública para a recolha de sugestões dos habitantes de Aveiras de Cima.