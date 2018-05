Obras na escola do Vale de Santarém continuam enguiçadas

Segundo concurso público para requalificação e ampliação do estabelecimento de ensino não teve interessados. No primeiro concurso, a empresa vencedora desistiu antes de começar os trabalhos. Já a intervenção na escola da Portela das Padeiras tem condições para avançar.

Ainda não é desta que a prevista requalificação e ampliação da escola primária do Vale de Santarém tem pernas para andar. O segundo concurso público lançado pela Câmara de Santarém para a execução da empreitada não teve empresas interessadas, pelo que o município vai agora avançar com novo procedimento, possivelmente com a revisão em alta do preço base da obra, que rondava os 200 mil euros. Melhor sorte teve a empreitada para requalificação da escola da Portela das Padeiras, onde já está apurada a empresa vencedora do concurso.

Na última reunião do executivo, a oposição socialista pediu informações sobre esses processos, tendo o presidente da câmara, Ricardo Gonçalves (PSD), referido que os municípios estão a confrontar-se com dificuldades em adjudicar algumas empreitadas por falta de interesse das empresas, em parte devido à nova dinâmica do sector da construção, com um progressivo aumento da procura nos últimos tempos.

“Neste momento há uma grande pressão na construção civil e mesmo com os preços aumentados muitos concursos ficam desertos”, declarou Ricardo Gonçalves, informando que a autarquia iria rever os preços dessa empreitada e avançar com um novo concurso.

Rui Barreiro sublinhou que a questão das ambicionadas obras na escola do Vale de Santarém “já se arrasta há muitos anos”, referindo que lhe parece estar-se perante um “problema estranho” eventualmente causado pelo baixo valor do preço base da empreitada posta a concurso, que não atrai empresas.

Empresa vencedora desistiu no primeiro concurso

Recorde-se que as empreitadas nas escolas do Vale de Santarém e da Portela das Padeiras já estiveram adjudicadas e contratadas, mas a empresa que venceu os concursos acabou por desistir numa fase em que já não era possível entregar a obra à firma segunda classificada. A desistência da empresa Tytec, de Odivelas, obrigou a autarquia a voltar com o processo à estaca zero e a lançar novo concurso em Dezembro de 2017.

No caso da escola da Portela das Padeiras, a adjudicação das obras foi feita em 16 de Maio de 2017 e a celebração do contrato data de 6 de Junho de 2017, conforme consta na plataforma electrónica Base.Gov (www.base.gov.pt/). O preço contratual era de 170.001 euros e o prazo de execução de 120 dias.

No mesmo dia 6 de Junho de 2017 foi celebrado o contrato, com a mesma empresa, referente à escola do Vale de Santarém. O preço contratual era de 198.993 euros e o prazo de execução dos trabalhos era de 120 dias.