Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vialonga festeja 36 anos

No dia 21 de Abril, sábado, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vialonga vai celebrar o 36° aniversário nas antigas instalações, situadas na Rua Professor Egas Moniz, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira. O programa tem início às 16h00 e vai contar com as actuações dos anfitriões a que se juntam o Grupo Folclórico “As Morenitas”, de Torrão do Lameiro, concelho de Ovar, e o Rancho de Danças e Cantares Etnográfico do Gaio, proveniente de Castelo Branco.