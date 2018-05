Recolha de lixo em 11 freguesias custa 200 mil euros

A Câmara Municipal de Santarém vai pagar cerca de 200 mil euros a uma empresa privada para garantir durante um ano os serviços de recolha de lixo e lavagem de contentores em onze freguesias do concelho. O contrato entre a autarquia e a RRI - Recolha de Resíduos Industriais, S.A., no valor de 199.368 euros, foi celebrado no dia 21 de Fevereiro de 2018, conforme consta na plataforma de contratos públicos online (http://www.base.gov.pt).