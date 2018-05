Temporada na Palha Blanco com cinco corridas de toiros

A temporada tauromáquica de 2018 na Praça de Toiros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira, tem como tema “O Toiro e a Arte”. Para esta época estão previstas cinco corridas de toiros, a abrir com a Corrida das Tertúlias, no dia 6 de Maio. Seguem-se as já tradicionais corridas inseridas nas festas do Colete Encarnado no dia 8 de Julho e na Feira de Outubro nos dias 7 e 9 de Outubro. Há ainda uma corrida que assinala o 117º aniversário da praça Palha Blanco no dia 30 de Setembro. Para o dia 29 de Junho um espectáculo de recortadores, que se insere nas celebrações da Semana da Cultura Tauromáquica. Nesta temporada vão passar pela Palha Blanco, nas várias corridas, cavaleiros como António Telles, Luís Rouxinol, Francisco Palha, João Moura júnior, João Telles júnior e David Gomes, que faz a alternativa. Também vão marcar presença Pepe Moral e Nuno Casquinha. A programação para este ano inclui também quatro espectáculos dedicados aos jovens, nos dias 5 de Maio, 30 de Junho, 7 de Julho e 5 de Outubro. Estes espectáculos vão ser feitos em colaboração com a Escola de Toureio José Falcão e contam também com a participação das Escolas da Moita, da Academia do Campo Pequeno, Madrid, Valência, Salamanca, Málaga, Albacete, Badajoz, bem como o triunfador do Certame da Asociación Andaluza de Escuelas de Toreo.