Tramagal inaugura monumento aos Combatentes do Ultramar

No próximo Sábado, 21 de Abril, pelas 10h00, é inaugurado na freguesia de Tramagal, Abrantes, um Monumento aos Combatentes do Ultramar. A cerimónia decorre no Largo dos Combatentes da Grande Guerra e segundo o presidente da Junta de Freguesia, Victor Hugo Cardoso, contará com a presença do Secretário de Estado da Defesa - Dr. Marcos Perestrello e do Tenente General Chito Rodrigues, entre outras Entidades.

A seguir à inauguração do monumento para a qual foi convidada a população, realiza-se, a partir da uma da tarde, um almoço no restaurante O Barraqueiro. Os interessados em participar devem inscrever-se antecipadamente na Junta de Freguesia, Tel. 241 897 153, ou através dos telemóveis: 963 020 454; 916 881 815 ou 914 520 306.