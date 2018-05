“Sem estimular a criatividade estamos a formar uma geração de robôs”

Dário Duarte é de Alverca e uma das referências nacionais da banda desenhada

Nas ruas de Alverca e Póvoa de Santa Iria Dário Duarte passa despercebido. Mas no mundo da banda desenhada todos o conhecem pelo nome artístico: Derradé. É considerado um dos nomes grandes da BD nacional que tem subido a pulso num mercado editoral que ainda é menosprezado pelos grandes livreiros. O ano passado venceu com Mário Cavaco o troféu de melhor publicação de humor da Central Comics.

As escolas estão a ocupar demasiado os alunos com trabalhos e tarefas e pouco tempo a estimular a criatividade e a arte. A opinião é de Dário Duarte, um nome popular na banda desenhada (BD) nacional que é de Alverca e vive na Póvoa de Santa Iria.

Tem três filhas, duas delas a estudar na Fundação CEBI de Alverca, entidade que diz “dar o exemplo” de como estimular a criatividade artística dos mais pequenos. “Mas nem sempre é assim nas outras escolas. Faz muita falta introduzir mais arte nas escolas. Os miúdos precisam de dar asas à sua criatividade, não se ganha nada em formar uma geração de robôs. Se a arte fosse mais apoiada nas escolas e não tão reprimida ganhávamos todos”, defende.

Dário Duarte tem 46 anos, é licenciado em matemáticas aplicadas e é informático de profissão. É esse trabalho que lhe paga as contas. Mas a sua paixão é a BD, à qual está ligado desde adolescente. O seu jeito para o desenho e o humor acutilante que coloca nas suas obras, inspiradas por eventos da sua adolescência em Alverca, têm-lhe granjeado um estatuto de culto entre os fãs da BD nacional.

Dá pelo nome artístico de Derradé – as iniciais do seu nome – e tem contado com a colaboração de Mário Cavaco [que assina como “Geral”] em alguns argumentos. O ano passado a dupla venceu o troféu de melhor publicação de humor da Central Comics e alcançou o segundo lugar na categoria de melhor argumento, com o livro “A Demanda do G”.

Tem onze álbuns editados, oito deles pela editora Polvo. “Na banda desenhada quem quer viver tem de trabalhar noutros empregos”, confessa a O MIRANTE. Não é ainda uma forma literária de venda massiva no país. “Ao contrário do que muita gente pensa a banda desenhada não é só para miúdos. É preciso romper com esse estigma. Neste momento temos muita BD de qualidade editada em Portugal e nunca como agora se editou tanto. Curiosamente na BD infantil encontramos menos obras, já procurei por exemplo os ‘Estrunfes’ para oferecer às minhas filhas e não encontro, só em segunda mão”, revela.

É do seu apartamento na Póvoa que Dário dá asas às suas histórias. Confessa que não se vê a trabalhar num grande estúdio, como a Marvel, a desenhar homens-aranha todos os dias. “Nunca tive ilusões sobre conseguir emprego ou ganhar a vida só desta área. É muito complicado. Hoje não me via a trabalhar numa Marvel. A menos que tal me desse oportunidade de ter tempo para depois trabalhar nos meus projectos pessoais, que é o que gosto. Desenho porque adoro isto, não o faço para ganhar dinheiro. Tenho o luxo de poder desenhar o que gosto e o que acho piada”, conta.

De fotocópia em fotocópia

As revistas brasileiras “Chiclete com Banana”, de Angelie e Laerte, foram – e ainda são – as grandes inspirações para os seus trabalhos. “Era essa a BD que me interessava fazer. Satírica, underground, alternativa. Foi esse o estilo que quis desenvolver”, conta.

As primeiras histórias de Dário foram desenhadas em folhas de papel que eram fotocopiadas e agrafadas à mão para depois serem vendidas pelas ruas e cafés de Alverca.

Ainda vendeu umas centenas até um dia ter ido para a porta do festival internacional de banda desenhada da Amadora dar a conhecer o seu traço e ser logo desafiado para publicar. “No CartoonXira gostava também que se desse espaço à banda desenhada, era merecido. Curiosamente o cartoon e a BD apesar de serem parentes raramente se tocam”, confessa.

A sua última história, “A demanda do G”, fala da crise criativa do líder de uma banda que foge de casa, abandona toda a gente e vai para o sul de Espanha à procura de um objecto mítico que lhe dê inspiração para continuar a carreira. O seu próximo trabalho deverá chegar à estampa no próximo ano e será focado numa loja de banda desenhada em Alverca. “Gostava de ter uma loja de banda desenhada mas como não consigo vou inventar uma”, conta com um sorriso.