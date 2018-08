Escolas da Insignare continuam a apostar em estágios no estrangeiro

Quase meia centena de alunos da Escola Profissional de Ourém e da Escola de Hotelaria de Fátima estiveram em formação em diversos países europeus nos últimos dois meses.

Quarenta e seis alunos da Escola Profissional de Ourém (EPO) e da Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) estiveram a estagiar em várias cidades da Europa durante dois meses, adquirindo novas competências e experiências. Os jovens regressaram na segunda-feira, 30 de Julho, tendo dado continuidade a uma tradição de vários anos consecutivos dessas escolas em proporcionar estágios curriculares em várias cidades europeias, apoiados pelo programa Erasmus +. Aliás, as duas escolas da Insignare - Associação de Ensino e Formação já viram aprovada a candidatura que permitirá que mais 48 alunos seus frequentem estágios no estrangeiro no próximo ano lectivo.

Este ano, da EHF estagiaram seis alunos de Turismo em Glasgow, Escócia; quatro de Restaurante/Bar em Foligno, Itália; sete de Cozinha/Pastelaria em Bilbao, Espanha; três de Pastelaria/Padaria em Bordéus, França; cinco de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Sala em San Sebastian, Espanha, num total de vinte e cinco alunos. A EPO tinha vinte e um alunos no estrangeiro, sendo sete alunos de Design em Forli, Itália; cinco de Metalomecânica – CNC e cinco de Mecatrónica Automóvel em Barcelona, Espanha, e quatro de Informática em Belfast, Irlanda do Norte.

Para além dos alunos que estiveram em formação no estrangeiro, outros 462 alunos terminaram a sua formação em contexto de trabalho em várias empresas de norte a sul de Portugal, potenciando a sua aproximação ao mercado de trabalho. No ano lectivo que agora terminou, a EPO colocou em estágio 239 alunos nas áreas de Metalomecânica, Mecatrónica Automóvel, Informática, Gestão, Frio e Climatização, Design e Electrónica Automação e Comando e colaborou com cerca de 210 entidades, e a EHF colocou em estágio 269 alunos nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar, Pastelaria/Padaria e Turismo e colaborado com cerca de 200 entidades nas áreas da Hotelaria e Restauração.