A Ourividro é uma empresa moderna que transforma todo o tipo de vidro plano

A empresa foi fundada em 1978 com sede e instalações em Ourém e daí vem a sua denominação.

Em 2007 construiu novas instalações na zona industrial de Boleiros em Fátima, o que permitiu a modernização do processo produtivo, nomeadamente através da aquisição de equipamentos tecnologicamente mais evoluídos.

A empresa produz e comercializa vidro laminado, vidro temperado e termo endurecido, vidro laminado temperado, vidro corta-fogo, vidro incolor e vidro pintado, com ou sem montagem. Trabalha maioritariamente nos sectores da construção civil, obras públicas, mobiliário e decoração.

Actualmente a Ourividro SA, tem ao seu serviço uma equipa de 35 colaboradores especializados e com experiência na área da transformação e aplicação de vidro. Assumindo um compromisso de qualidade, a empresa utiliza matérias-primas inovadoras e de alta qualidade. Tem continuado a investir em equipamento que lhe permite acompanhar a evolução no mercado ao nível das soluções em vidro e também na formação contínua dos seus colaboradores, de forma a assegurar um serviço rápido e eficiente.

Os clientes da Ourividro são de todo o país, com especial destaque para a região de Lisboa. A empresa exporta directamente, especialmente para França e indirectamente, através de clientes, para Inglaterra, Estados Unidos da América, Dubai e Austrália.

A Ourividro está preparada para executar trabalhos que lhe sejam encomendados, mediante projetos já apresentados pelos clientes mas também tem um gabinete com recursos para desenvolver, calcular e elaborar um projecto original.

Os responsáveis pela empresa consideram que o que os distingue é, fundamentalmente, o rigor no cumprimento de compromissos assumidos, a qualidade do trabalho e as soluções inovadoras no sector do vidro.

A empresa tem um site em www.ourividro.pt e uma página na rede social Facebook. Pode ainda ser contactada através do telefone 249 540 140 ou pelo e-mail geral@ourividro.pt.