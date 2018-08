Sara Filipa Nascimento Pinto

31 anos, Responsável de expansão em Century21 Casas do Gótico na agência de Torres Novas

Costuma separar o lixo? Sim, costumo! É importante fazermos alguma coisa para tornar o planeta Terra um sítio mais agradável para se viver! É um processo diário e a reciclagem faz parte da nossa própria reciclagem enquanto indivíduos também!

Para acompanhar uma refeição prefere vinho branco ou tinto? Bebo preferencialmente água mas se calha beber vinho prefiro vinho verde.

Era capaz de se tornar vegetariana? A minha alimentação já é maioritariamente vegetariana! Cada vez menos como animais. É verdade que ainda como mas estou a caminhar para uma vida mais saudável, mais livre de toxinas, mais feliz, mais leve e incrivelmente tudo isto está aliado ao facto de não ser preciso matar para comer! É um processo! Cada um tem o seu... Eu estou no meu!

Qual o alimento que não comia nem que lhe pagassem? Não sei. A vida ensina-nos a não testar através da palavra nunca, por isso não sei mesmo responder! Em caso extremo, de sobrevivência ... o que seria que nenhum de nós comeria não é?!

Quem gostaria de convidar para lanchar consigo? O Divaldo Pereira Franco (professor, médium, filantropo e orador espírita brasileiro), porque é um ser que admiro bastante!

Costuma participar em festas “Color Run”? Sim, sou adepta das “Color Run”. Atrai-me a cor, a diversão, a boa disposição, o convívio e a conexão com a nossa criança interior através da brincadeira.

Dá dinheiro aos arrumadores? Claro que sim!! O facto de uma pessoa poder dar significa que a pessoa que dá está em melhores condições que a pessoa que está a pedir. Não me cabe a mim julgar para o que é que será que a pessoa irá gastar. Eu não conheço a vida da pessoa e ao julgar irei fazê-lo de acordo com o que eu sou, não de acordo com o que pessoa é. Ao julgar eu falo de mim, nunca do outro. Vejo em cada oportunidade de ajudar a possibilidade de me tornar melhor ser humano. Um euro pode ser dois cafés ou ... uma sopa.

Que conselho daria ao primeiro-ministro? Fazer kundalini yoga uma vez por semana, todas as semanas. Porque a nossa consciência expande quando fazemos kundalini yoga e a nossa preocupação começa a ser sermos verdadeiros connosco e com os outros! ‘Imagine all the people...!!’

Ainda acredita nos políticos? Eu acredito nas pessoas e acredito que dentro de cada um de nós há um poder imenso de fazer o bem, de cultivar a paz, o amor, de crescer juntos em prol de um planeta melhor ! Mas tudo se inicia no trabalho interno de cada um! Eu confronto-me comigo própria nas situações que acontecem durante o dia e nas quais tenho a oportunidade de me tornar melhor pessoa ou de agir como um robot repetindo actos sem os sentir pelo coração.

O que mudou com a União de Freguesias? A união de freguesias deveria ter facilitado a união de pessoas já que as freguesias são feitas de pessoas. Mas não sei se foi bem isso que surgiu.

Vê televisão? Quais os seus canais preferidos? Canais de desenhos animados. São os únicos que vejo!

Costuma jogar nos jogos Santa Casa? O que faria se ganhasse um prémio grande? De vez em quando aposto na raspadinha. Se me saísse o Euromilhões a primeira coisa que fazia era gritar e saltar de alegria!!

Usa agenda para planear o seu dia? Claro que sim! Não consigo conceber o meu dia-a-dia de outra forma!! Programo o meu dia de acordo com o que preciso fazer no meu campo profissional e pessoal. Divido as acções de acordo com as horas do dia!

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”? Sim, facilita! Rapidamente entramos em comunicação com quem necessitamos! Julgo que temos apenas o dever de nos dar a nós próprios e aos nossos colegas o direito a férias nas respectivas datas de cada um. Ninguém é insubstituível e todos pensamos que sim!

Se pudesse encarnar uma personagem por um dia qual escolheria? Porquê? Encarnar-me a mim já me chega... e dá-me um trabalho incrível!

Gosta mais da praia ou de campo? Do campo, sem dúvida alguma!! Da conexão com a natureza, com Deus que se encontra em todas as coisas, sem dúvida mas que fica tão claro de encontrá-lo na natureza e consequentemente dentro de nós ... Como a luz de uma lâmpada... A lâmpada não é a luz... Mas a luz está na lâmpada !!

Verão é tempo de festas populares. Quais as festas a que não falta? Não perco a festa de anos de uma irmã minha, que é na noite de São João!

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto? Porquê? Costumo respirar fundo. Antes disso preparo-me fazendo meditação e kundalini yoga e orando!! Quando o imprevisto aparece esse treino denota bons resultados no terreno. O dia-a-dia é o maior gabinete de terapias existente à face da terra onde eu sou simultaneamente o paciente e o terapeuta. E como a minha mãe diz eu não sou diferente das outras pessoas!