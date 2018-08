“Oi em sua casa” é uma empresa que presta serviços de assistência no domicílio

Empresa de Tomar funciona vinte e quatro horas por dia e todos os dias do ano

Chama-se “Oi em sua casa”, tem sede em Tomar e é uma empresa prestadora de serviços especializada no sector dos recursos humanos e no serviço assistencial e doméstico. Também tem aluguer de equipamentos, nomeadamente na área da saúde, tais como camas articuladas e cadeiras de rodas.

A funcionar vinte e quatro horas por dia, todos os dias do ano, “Oi em sua casa” dá apoio a idosos ou dependentes a nível de higiene pessoal, administração de medicação e preparação de refeições no domicílio.

Presta também serviço de atenção a doentes através de cuidados continuados, acompanhamento diurno e nocturno, serviços de enfermagem, como injecções, algaliações e tratamentos, serviço de fisioterapia, serviços domésticos, como os de limpeza, lavagem de roupa, engomadoria, serviços de cuidado de bebés e crianças, com dedicação e responsabilidade nas áreas de higiene pessoal, alimentação, com deslocações no período diurno e nocturno.

Os responsáveis pela “Oi em sua casa” garantem que a prestação de serviços é feita por profissionais competentes, responsáveis e de confiança, de acordo com os requisitos e as necessidades de cada utente, garantindo padrões de qualidade rigorosos e exigentes.

A empresa trabalha na região de Lisboa, Tomar, Entroncamento, Torres Novas, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Para os interessados garante ter licença de funcionamento da Segurança Social e parcerias com a Multicare e a Liga dos Combatentes, Núcleo de Tomar. Pode ser contactada através dos telefones 249 111 887 / 910 914 440 / 927 640 949 ou pelo e-mail info@oi-tomar.pt. Tem um site com mais informações em: www.oi-tomar.pt.