Filipa Valente

38 anos, Gestora de Clientes na Agência Seguros Feliciano Ldª Póvoa de Santa Iria

Devia haver mulheres a arbitrar jogos de futebol da Primeira Liga? Claro que sim, deve haver igualdade de sexos em qualquer profissão.

Como é para si um dia bem passado? Um passeio em Sintra seguido de um jantar e copos com os amigos ou uma ida a um festival de música.

Acha possível virmos a sofrer atentados terroristas como os que acontecem noutros países? Sim, claro, assim como qualquer país da União Europeia. E principalmente agora com o aumento do turismo. Neste momento Portugal é um país em destaque em todo o Mundo e isso atrai coisas boas e más.

É capaz de cantar um fado do princípio ao fim? Sou capaz de cantar um fado do princípio ao fim mas para o bem de quem está perto de mim não o faço.

Lê as notícias em jornais ou prefere a internet? Internet. Porque posso aproveitar qualquer minuto livre para ler as notícias, tenho acesso a vários jornais e é bem mais ecológico.

O que é que lhe provoca um sono irresistível? Um bom dia de praia relaxa-me ao ponto de dormir bem e com bastante facilidade.

Lembra-se do nome de algum Presidente da República antes de Cavaco Silva? Sim, claro, além de ter estudado na escola, lembro-me bastante bem das Presidênciais de Mário Soares e Jorge Sampaio.

Ainda tem tempo para tomar o pequeno-almoço em casa ou toma-o no café ao pé do emprego? Noventa por cento das vezes tomo o pequeno-almoço em casa.

Já visitou algum museu da região? Qual? Sim, o Museu do Ar pela escola e Museu do Neo-Realismo para assistir a eventos culturais (teatro e palestras).

Alguma vez deu sangue? Dei uma vez. Tinha o meu avô internado no hospital e pediram a todos os familiares para que dessem sangue. Hoje em dia não posso dar pois sou anémica.

Ir comprar roupa ou sapatos dá-lhe prazer? E gosta de fazer essas compras sozinha ou acompanhada? Já me deu mais prazer comprar roupas e sapatos. Hoje em dia prefiro gastar o dinheiro que gastava noutras coisas, como viagens, por exemplo. Mas sempre que vou às compras prefiro ir acompanhada.

Costuma utilizar auto-estradas mesmo tendo estradas alternativas? Prefiro auto-estradas sempre que possível. Como não gosto de conduzir, quanto mais rápido chegar ao destino melhor.

Qual o seu prato preferido de bacalhau? Bacalhau à lagareiro.

Quando andava na escola gostava mais, de Português ou de Matemática? De português.

Já apanhou alguma multa de trânsito? Já apanhei uma multa por falta de documentos.

Costuma assistir a touradas ao vivo? Não assisto a touradas.

Sabe o nome do seu médico de família? Há quanto tempo não o vê? Sei o nome do meu médico de família mas já não vou a uma consulta há uns dois anos.

Já foi vítima de alguma burla? Nunca me aconteceu.

Tem alguma tatuagem ou já pensou em fazer uma? Tenho várias tatuagens.

Concorda com os que dizem que o Homem inventou as cidades para se proteger da natureza? Se bem me recordo o Homem inventou as cidades não para se proteger da natureza mas sim para a controlar.

Já lhe aconteceu segurar uma porta para alguém passar, por exemplo, e a pessoa passar sem olhar para si nem lhe agradecer? Disse-lhe alguma coisa? Já me aconteceu várias vezes segurar uma porta para alguém passar e essa pessoa nem obrigado dizer mas continuo a fazê-lo sem esperar qualquer tipo de agradecimento. Para mim é uma questão de boa educação.

Costuma tapar os números quando está a marcar o código no multibanco? Quase sempre, sim.

Alguma vez foi a Fátima a pé? Porquê? Não. Respeito a crença de cada um mas aquela não é a minha.

Gostaria de ter vivido noutra época? Em qual e porquê? Gosto imenso da época medieval mas não trocaria a época em que estamos por nenhuma outra pois esta permitiu-me assistir a uma série de mudanças quer sociais quer tecnológicas.

Tem medo das alturas ou qualquer outra fobia? Não tenho fobias mas confesso que detesto baratas.