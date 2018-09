Os problemas também merecem férias

O PSD da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira, está tão atento às problemáticas locais que só quatro semanas depois dos protestos pelo encerramento do atendimento complementar do centro de saúde daquela cidade é que veio tomar uma posição pública sobre o assunto. Na quinta-feira, 23 de Agosto, pela hora de jantar, a comissão política concelhia do PSD de Vila Franca de Xira emitiu uma nota de imprensa sobre o encerramento do serviço, que afecta mais de 100 mil habitantes mas que, estranhamente, logo que o assunto foi notícia nacional, do PSD nem uma palavra. Nem do partido nem do líder da concelhia, Rui Rei. No documento, o partido manifesta a sua “total solidariedade” com os utentes e diz que a comissão já pediu aos deputados eleitos pelo círculo de Lisboa para questionar o Governo sobre o assunto. Uma proposta pertinente, mas que já vem tarde uma vez que o PCP já organizou um protesto no local e o presidente da câmara, o socialista Alberto Mesquita, também já condenou a situação. A única forma de explicar este atraso monumental é o facto de os social-democratas estarem tão embrenhados na situação que se deixaram afectar pelos atrasos e listas de espera no Serviço Nacional de Saúde.