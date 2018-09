A escolha é sua.

Agroglobal está de volta para semear negócios no meio das culturas agrícolas em Valada

Feira caminha para se afirmar como a maior do sul da Europa e tem este ano 370 expositores. A Agroglobal, que começou em 2009 como Feira do Milho, é hoje um espaço de troca de experiências, mas sobretudo um espaço de afirmação da agricultura portuguesa. No recinto, onde se faz agricultura todo o ano, quem está é para saber o que pode fazer de novo e não apenas para mostrar o que tem novo.