Tudo na mesma no PSD de Santarém.

O PSD de Santarém a nível distrital e concelhio mudou há cerca de três meses mas ninguém diria. A página online do PSD de Santarém continua a mandar para uma loja de roupa. Em três meses ninguém teve vagar para pôr mãos à obra e apagar as aselhices da concelhia anterior. A página da concelhia não existe e a da distrital é como se não existisse. Desde que João Moura ganhou a distrital a Nuno Serra que as notícias do sítio continuam a ganhar barbas. Se a comunicação contava muito pouco para Nuno Serra para o novo presidente, João Moura, é como se não existisse. Estes são os políticos que temos. Os lugares na distrital e nas concelhias não são para trabalhar; são para terem estatuto junto dos órgãos nacionais para chegarem aos Governos do país ou para manterem os tachos que já têm na administração central.