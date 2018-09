A elite mundial do ténis feminino em Santarém no início de Setembro

As novas estrelas femininas do circuito mundial vão estar no Clube Ténis Santarém de 1 a 9 de Setembro. O clube escalabitano foi escolhido pelo segundo ano consecutivo para receber aquela prova do circuito profissional WTA onde o “prize money” será de 15.000 dólares.

Vão participar cerca de uma centena de atletas de todo o Mundo num evento que dará prestígio e distinção à cidade de Santarém e ao clube. As entradas são gratuitas, todos os dias das 9h30 às 20h.