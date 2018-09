Equipa de ciclismo da ASFIC vence Circuito de Rio Maior

A equipa de ciclismo da Associação Físico Cultural da Ribeira de São João (ASFIC) venceu colectivamente, no domingo, 26 de Agosto, o 50.º Circuito Ciclista de Rio Maior. A equipa, a pedalar em casa, conseguiu colocar três ciclistas nos dez primeiros lugares. Além disso, João Letras venceu ainda na sua categoria (elite), Luís Vicente foi segundo em Masters 40 e João Portela o 3º em Master 30.

O circuito organizado pela ASFIC, com o apoio da Câmara Municipal de Rio Maior, foi composto por uma extensão de 75 quilómetros, divididos em 25 voltas de 3 km. A prova federada teve a meta instalada na Av. Dr. João Calado da Maia, junto ao Jardim Municipal, e cujo circuito se desenrolou pela Av. Paulo VI, Rua Mariano de Carvalho, Av. Dr. Mário Soares, Rotunda do Bombeiro e a entrada novamente na Av. Dr. João Calado da Maia.

A jogar em casa, a ASFIC – Grupo Parapedra/Dinazoo/Riomagic apresentou-se para esta prova com os seus 11 ciclistas: Rui Rodrigues, João Portela, Luís Vicente, Edgar Oliveira, Humberto Careca, Jorge Letras, Aníbal Santo, João letra, Hugo Feijão, Carlos Ochoa e Cláudio Paulinho. A equipa não conseguiu ganhar a geral individual mas alcançou o 2º da geral individual.