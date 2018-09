Inês Henriques inspira selecção de futsal feminino

A marchadora partilhou experiências e deixou uma mensagem de confiança.

Inês Henriques, campeã da Europa e do Mundo dos 50 quilómetros marcha, visitou a selecção feminina de futsal que prepara, em Rio Maior, a qualificação para o primeiro Europeu. Na terça-feira, 28 de Agosto, a marchadora de Rio Maior partilhou experiências, deixou uma mensagem de confiança e, em registo de descontracção, ensinou as internacionais portuguesas a praticar a disciplina com a qual fez história.

“Fui a primeira recordista do mundo, campeã da Europa e do Mundo. A principal vitória foi nós, mulheres, estarmos no Mundial. Com muita pressão. Só soubemos três semanas antes. Vocês também estão a fazer história, pois será o primeiro campeonato da Europa”, disse Inês Henriques. Portugal vai defrontar a República Checa, a 12 de Setembro, Finlândia, no dia seguinte, e Sérvia, no dia 15, em Oliveira de Azeméis, para o Grupo 4 de qualificação. “Fazia o meu trabalho para amanhã ser melhor. Este é sempre o meu pensamento. Quando dizem que não consigo, pergunto-me ‘porque não?’. Se os homens conseguem e eu treino basicamente com eles e muitas vezes até os ‘pico’. Quando fui campeã do Mundo foi a primeira prova em que me senti satisfeita”, revelou. Apenas o vencedor de cada um dos quatro grupos segue para a fase final do primeiro campeonato da Europa feminino, que vai decorrer em Fevereiro de 2019 e será organizado por um dos apurados.