Moçarriense recebe apoios para construção de novos balneários

A Câmara de Santarém vai atribuir um apoio financeiro de 75 mil euros ao Centro de Cultura, Recreio e Desporto Moçarriense (CCRDM), freguesia da Moçarria, para a colectividade concluir os novos balneários do campo de futebol. O clube foi contemplado com uma verba de 55 mil euros por parte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) uma vez que os actuais balneários não reúnem condições para participar em condições oficiais. Este apoio financeiro por parte da FPF surgiu depois do CCRDM ter visto aprovada uma candidatura ao Concurso de Modernização das Infraestruturas Desportivas dos Clubes de Competições Não Profissionais.

O presidente do município, Ricardo Gonçalves (PSD), explicou em sessão camarária que a câmara tinha assumiu o compromisso de pagar parte significativa do remanescente das obras, caso o clube fosse contemplado com o subsídio da FPF. De acordo com o orçamento apresentado à Câmara de Santarém, a construção dos novos balneários tem um custo total de 150 mil euros, sendo que o Moçarriense terá que suportar cerca de 20 mil euros dos custos. O clube vai participar pela primeira vez no Campeonato Nacional da II Divisão de Juniores. Vai ter cerca de uma centena de atletas a praticar futebol na próxima época desportiva.