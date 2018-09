ExportAgro é o novo projecto de internacionalização do Agrocluster

Até 2020 prevê-se que passem pela região dezoito importadores de vários países. O ExportAgro tem como objectivo reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização e é financiado pelo Portugal 2020.

O Agrocluster viu aprovado o projecto ExportAgro, que prevê o levantamento de oportunidades de negócios internacionais. O projecto de apoio à internacionalização das empresas agroindustriais, prevê a recepção de importadores da Europa, a realização de mostras Promocionais no Luxemburgo e Áustria, a participação na feira internacional “PortugalExpo”, no Luxemburgo, e a organização de um evento internacional de negócios - AGRIBUSINESS.

Focado nos países da Europa o projecto ExportAgro, proporcionará a realização de um conjunto de acções complementares ao projecto já aprovado anteriormente - AgriExport 4.0. Estes dois projectos reúnem um vasto conjunto de acções de internacionalização para o período 2018-2020, as quais já se encontram calendarizadas e a receber intenções de participação por parte das empresas da região.

De Outubro de 2018 a Julho de 2020 prevê-se a recepção de um total de 18 importadores da Europa, Canadá, Japão e Noruega. Para além dos importadores/distribuidores alimentares a recepcionar, encontra-se planificada para Junho de 2020 a recepção de uma delegação de gestores de produtos de plataformas digitais.

Ambos os projectos prevêem a realização de eventos internacionais de negócios - AGRIBUSINESS, os quais são destinados à agroindústria, englobando reuniões com potenciais compradores agroalimentares de diversos mercados e visitas a empresas. Os encontros estão previstos para os meses de Maio de 2019, Março e Setembro de 2020.

Quanto às acções em mercados externos encontram-se já planificadas a realização de mostras promocionais que contemplam a organização da mesma, a promoção através de exposição de produtos e o agendamento de contactos para reuniões B2B, em 2019 (Áustria e República Checa) e em 2020 serão realizadas na Holanda e Luxemburgo. Para além das mostras promocionais, encontra-se prevista a exposição na feira internacional “PortugalExpo” a realizar no Luxemburgo de 22 a 24 de Novembro de 2019.

Esta calendarização foi já divulgada às empresas da região pelo que as interessadas em marcar presença em qualquer uma delas poderão desde já firmar a sua pré-inscrição junto do Agrocluster através dos contactos 249 839 500 ou geral@agrocluster.com.

Para além destas acções, será dada continuidade ao estudo de condicionantes de entrada dos produtos alimentares da região nos mercados da Austrália, Japão, Canadá e Noruega e realizado o levantamento de oportunidades de negócios internacionais para divulgação às empresas da região.

O ExportAgro tem como objectivo reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização e é financiado pelo Portugal 2020 no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.